Montoro pagarà les factures dels serveis bàsics de la Generalitat

El govern central va intervenir ahir els comptes de la Generalitat en assumir el pagament dels serveis essencials a Catalunya i va donar ahir 48 hores al President català, Carles Puigdemont, perquè adopti un acord de no disponibilitat de la resta del pressupost que garanteixi que no es desviïn fons a l'1-O.

El govern central va aprovar ahir un mecanisme de control de pagaments per a Catalunya que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va definir com a «innovador» i que, segons va anunciar, explicarà la setmana que ve en una compareixença a petició pròpia al Congrés dels Diputats.

A més de comprometre's a no disposar de les partides pressupostàries no destinades als serveis essencials –nòmines, sanitat, educació i serveis socials–, Puigdemont haurà d'acreditar els pagaments pendents de la Generalitat i certificar que no van destinats al referèndum.

«L'Estat substitueix en els pagaments a la comunitat, no completament, però sí en la majoria de pagaments essencials», va dir Montoro, qui va especificar que el govern pagarà directament «tots els serveis públics fonamentals», incloses les nòmines dels funcionaris que els prestin.

D'aquesta manera, l'Estat no enviarà noves transferències a Catalunya per pagar els serveis públics fonamentals, sinó que abonarà directament aquests serveis als proveïdors una vegada que la Generalitat certifiqui totes les despeses que té pendents.

Montoro va dir que aquesta mesura de control de pagaments es prolongarà durant el temps que duri la «situació d'excepcionalitat» que han provocat els dirigents de la Generalitat amb la convocatòria de l'1-O i mentre aquests «se segueixin negant a complir la llei». «No estem substituint competències sinó garantint que els pagaments no van a cap activitat il·legal», va remarcar Montoro, que es va mostrar convençut que la Generalitat acabarà complint el requeriment del Govern central.

A més, l'Executiu enviarà l'acord adoptat ahir a les entitats de crèdit perquè exigeixin que qualsevol pagament de la Generalitat estigui acompanyat d'un certificat de la Intervenció General, i si detecten qualsevol irregularitat, hauran de comunicar-ho al Ministeri Fiscal.

«Estem intentant evitar les idees dolentes, en termes del que estigui pensant pagar i intentat evitar que incorrin en la mateixa il·legalitat en la qual ells mateixos s'estan situant», va assenyalar el ministre en al·lusió a Puigdemont.

Montoro va deixar clar que, amb aquest mecanisme, el govern estableix «la garantia que tothom cobrarà en termini i ho farà en funció de la seguretat que dóna l'Estat», davant la «incertesa» que està generant el procés independentista.

Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va carregar ahir al vespre contra el govern espanyol i Montoro per voler aplicar un control de les finances i els pagaments de Catalunya. Durant un acte d'ERC pel «sí» al referèndum de l'1-O, Junqueras va considerar que fer-ho és «una manera encoberta de liquidar les institucions del país i d'aplicar l'article 155 –de la Constitució–, que ja van dissenyar per liquidar el que ells han construït amb l'estat de les autonomies».

I és que el vicepresident creu que aquesta ofensiva es posa en marxa per impedir l'1-O, però va voler avisar els socialistes i Cs que, quan demanen que no es participi al referèndum, estan posant-se al seu costat. «El principal objectiu del PP és impedir el referèndum i evitar la participació dels ciutadans. Tots els que criden a no votar han de saber que són els aliats, els còmplices i els col·laboradors del govern del PP», va dir.