Una nombrosa representació de la Catalunya Central participa en la manifestació d'alcaldes pel referèndum

Diversos alcaldes de les comarques centrals participen aquest dissabte al matí en la manifestació en la que hi participen els més de 700 batlles catalans que han estat imputats aquesta setmana per haver signat el decret de suport al referèndum independentista del proper 1 d'octubre. Entre els presents hi ha els alcaldes de Manresa, Berga, Igualada, Puigcerdà, Moià, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Sallent, entre motls d'altres. Abans de començar l'acte, els responsables municipals han explicar a Regió7 que la cita ha de servir per refermar la voluntat de la majoria de votar sense pors.

Els alcaldes han anat arribant des de primera hora del matí a l'Ajuntament de Barcelona, on a partir de les 11h estan reunits amb l'alcaldessa de la capital catalana Ada Colau.

Els alcaldes han desfilat per una plaça de sant Jaume plena gom a gom, en la qual han estat rebuts amb crits a favor de la indepenència, crits de 'votarem', el cant dels Segadors i 'L'estaca', de Lluís Llach.

Una de les intervencions d'alcaldes durant l'acte ha sigut a càrrec de l'alcaldessa de Berga Montse Venturós. Ho ha altres batlles en nom de tots alcaldes i alcaldesses que donen suport al dret d'autodeterminació. Venturós ha dit que l'Estat no ha presentat cap argument polìtic per rebatre el dret a l'autodeterminació i que per això utilitza als tribunals, que no és on correspon. La cap de l'executiu berguedà ha clos la seva intervenció citant Víctor Jara i amb un crit de 'Visca la terra!'

Després d'una intervenció final del president de la Generalitat Carles Puigdemont, l'acte ha acabat amb els assistents mostrant les seves vares del càrrec i amb el cant dels Segadors a l'exterior de la casa gran barcelonina.