El PDeCAT organitza avui diversos actes de campanya al Bages

El PDeCAT del Bages ha organitzat diversos actes per explicar per què votar que sí i què preveu la coalició que passi a partir de l'endemà del referèndum. El primer d'aquests actes tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a la plaça Clavé de Sant Vicenç de Castellet, en què hi haurà la participació de Jordi Turull, conseller de Presidència de la Generalitat. L'acte és obert a tothom, i a partir de mitja hora abans de l'inici s'instal·laran inflables a la plaça. D'altra banda, la senadora demòcrata Beth Abad també serà avui al Bages fent actes de campanya, tant a Cardona com a Sant Mateu de Bages.