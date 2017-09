El PSC de Lleida denuncia persecució dels seus alcaldes

El PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran va denunciar la «persecució política que la Generalitat està imposant als alcaldes socialistes per amagar el fracàs del referèndum de l'1-O». En una trobada amb càrrecs orgànics i institucionals de municipis de tot el territori, el primer secretari i diputat al Parlament de Catalunya, Òscar Ordeig, va criticar que «la Generalitat sap que no pot complir allò que ha promès, que no serà possible un referèndum sense garanties legals, sense cens i sense una campanya electoral com és necessària».