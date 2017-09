Puigdemont avisa l'Estat: 'No subestimin la força del poble de Catalunya'

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprofitat l´acte celebrat per rebre els més de 700 alcaldes citats per la Fiscalia pel seu suport al referèndum de l´1-O, per llençar un missatge al sistema polític espanyol, a tots aquells que "amenacen i als que s´ho miren de costat perquè no els enganxi la crisi al damunt". "Que no subestimin la força del poble de Catalunya", ha etzibat, tot afegint que l´Estat pot "tenir moltes masses, pot tenir molts BOEs i moltes lleis, però no tenen el poble de Catalunya". És per això que ha recomanat a l´Estat que "no subestimi la força d´un poble que ha pres la decisió de decidir i de plantar-se davant de comportaments antidemocràtics d´un Estat que incauta drets fonamentals". Amb tot, el president ha garantit que la resposta a aquesta actitud que atribueix a Espanya serà "més democràcia i més llibertat".

Carles Puigdemont ha tancat així l´acte on ell i el Govern en ple han rebut els alcaldes investigats pel seu suport al referèndum. A la seva intervenció, a més, el president ha assegurat que les accions judicials iniciades contra els batlles responen a la por de l´Estat al suport que tenen dels ciutadans i al que pugui passar després de l´1-O. "Us temen a vosaltres pel dia 2 d´octubre, perquè hi sereu allà, al costat dels vostres veïns; i els vostres veïns estaran amb vosaltres. No estareu sols, no estarem sols. I aquesta cadena de vàlua solidíssima ha estat la garantia fonamental de canvi d´una societat", ha sentenciat Puigdemont.

I és que el president creu que l´actitud dels alcaldes que s´han compromès amb el referèndum era, si més no, d´esperar. "Qui podia pensar que no estaríeu al costat dels vostres ciutadans quan els tocaven un dret fonamental com el de poder decidir? De quin país es pensaven que éreu alcaldes? S´han equivocat", ha dit.

Puigdemont també ha volgut aprofitar per "agrair" als alcaldes ara investigats "la resposta immediata a la crida del Govern" a col·laborar amb l´1-O. "No us vau deixar arronsar per les primeres amenaces, sabent que en vindrien de noves, no us han tremolat les cames amb la citació de la Fiscalia. I arribem a l´1 d´octubre com el que volem ser, una democràcia, un país lliure on la gent es pugui expressar amb normalitat", ha sentenciat.

El president també s´ha dirigit als ciutadans que omplien la plaça de Sant Jaume per agrair-los el suport i la determinació. "Volem formar part d´aquesta demostració, que no és de força, sinó de dignitat, fermesa i persistència", ha dit. Puigdemont ha volgut acabar la seva intervenció amb un missatge clarament enfocat al referèndum. "Volem votar. I tant que votarem! Visca Catalunya!", ha conclòs.