El TSJC rebutja la petició de prohibir sortir del país a Gordó i requisar-li el mòbil

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar la petició de la Fiscalia que es prohibís sortir d'Espanya l'exconseller de Justícia Germà Gordó, investigat pel cas 3% de presumpta corrupció a CDC, entenent que no hi ha indicis que tingui béns a l'estranger.

En un acte, el magistrat del TSJC Carlos Ramos també descarta intervenir el telèfon mòbil personal de l'investigat, cosa que la Fiscalia sol·licitava per portar a terme un bolcat del seu contingut, per considerar que tampoc hi ha indicis que aquesta terminal «pugui tenir dades d'interès per a la investigació».

Els fiscals Anticorrupció Fernando Bermejo i José Grinda van sol·licitar aquestes mesures cautelars dijous, després de la declaració de Gordó com a investigat davant del jutge del TSJC que indaga el seu presumpte paper d'intermediació en el pagament de comissions d'empresaris a CDC.

El magistrat, això no obstant, considera en el seu acte que no té «cap base indiciària» l'argument dels fiscals que Gordó podria tenir fons a l'estranger, l'únic que van esgrimir ahir per sol·licitar la mesura cautelar de prohibició de sortida de territori espanyol.

Després de la compareixença de dijous, el ministeri públic va sol·licitar també al jutge que intervingués a Gordó els dos telèfons mòbils que va dir tenir, el professional del Parlament i el personal que usava per a la seva professió d'advocat, per conèixer les dades que pogués tenir anotades a la seva agenda de correu electrònic.