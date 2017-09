Detingut un jove per l'atac de Londres, que manté el nivell d'alerta més elevat

La investigació sobre l'atemptat de divendres a l'estació de metro Parsons Green, al sud-oest de Londres, en què 29 persones van resultar ferides, va avançar ahir amb la detenció d'un jove de 18 anys, però es manté l'alerta terrorista «crítica» , el nivell més alt.

El jove, la identitat del qual no ha estat facilitada, va ser arrestat una estona abans de les 7 del matí en virtut de la llei antiterrorista a la zona portuària de Dover (sud-est d'Anglaterra) i serà portat a una comissaria de la capital britànica per ser interrogat sobre les circumstàncies de l' atemptat, del qual es va responsabilitzar el grup gihadista Estat Islàmic (EI).

La ministra britànica de l'Interior, Amber Rudd, va qualificar la detenció de «molt significativa» però va recalcar que la investigació està en curs.

Scotland Yard va informar en un comunicat que cap a les 12.40 d'ahir van evacuar i van escorcollar un domicili a la localitat de Sunbury, al comtat de Surrey, als afores de Londres, com a part de la investigació, i també van disposar l'evacuació dels residents dels edificis veïns com a mesura de precaució.

«Hem fet un arrest significatiu aquest matí. Si bé estem satisfets amb el progrés aconseguit, aquesta investigació continua i l'amenaça es manté en crítica», va assenyalar el comissari de Scotland Yard, Neil Basu, que va descriure l'actual investigació de l'atac al metro com a «complexa».

«Aquesta detenció comportarà més activitat per part dels nostres agents», va detallar.

La policia va demanar a la població que es «mantingui alerta», ja que l'alerta actual implica que un atemptat pot ser imminent.

La cap de la Policia Metropolitana de Londres (MET), Cressida Dick, va declarar ahir als mitjans que la gent veurà més presència policial als carrers i va recalcar que Londres «no s'aturarà» després d'aquest atac.

«El millor de Londres és que no ens rendim, no ens rendim als ter-roristes. Així que el sistema de transport està funcionant com sempre i els esdeveniments d'avui segueixen endavant», va afegir la cap policial.

Amb el nivell «crític» d'alerta es va posar automàticament en pràctica l'anomenada operació Temperador, que autoritza els soldats a prestar ajuda a la Policia per reforçar la seguretat en nombrosos llocs importants del país, especialment en els estadis de futbol, ja que ahir hi havia jornada de la Premier anglesa.

La decisió d'apujar el nivell d'alerta, segons el govern del Regne Unit, ha estat presa pel Centre d'Anàlisi Conjunt de Terrorisme, compost per representants de setze departaments del govern i amb seu a les oficines dels serveis secrets MI5 (intern).

A la reunió del comitè d'emergència Cobra, que va presidir la ministra d'Interior –i en què van participar representants dels principals ministeris i dels serveis secrets i de les forces de l'ordre–, es va decidir passar a crítica l'alerta de terrorisme al país, segons la BBC.

La policia ha informat, a més, que els agents han pogut parlar amb 45 testimonis de l'explosió d'ahir.

L'última vegada que el Regne Unit va apujar a «crític» el nivell d'alerta va ser el maig passat després de l'atemptat suïcida del centre de concerts Manchester Arena, al nord d'Anglaterra.