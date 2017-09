La Guàrdia Civil intervé les planxes per elaborar cartells a Sant Adrià de Besòs

La Guàrdia Civil va intervenir ahir en una empresa de la localitat de Sant Adrià de Besòs diverses planxes que s'havien d'utilitzar per imprimir els cartells institucionals de suport al referèndum de l'1 d'octubre, així com una altra per poder fer cartells pel sí en la consulta sobiranista.



Segons va informar el ministeri d'Interior, aquesta intervenció duta a terme durant el segon dia de campanya a favor del referèndum respon, igual que les desenvolupades durant les jornades prèvies, a l'ordre enviada per la Fiscalia de Catalunya a les forces i cossos de seguretat per evitar el referèndum, suspès pel Tribunal Constitucional.



Interior va subratllar també que és significatiu que hagin confiscat en la mateixa empresa, anomenada Zukoy, tant les planxes destinades a l'elaboració de publicitat institucional en suport del referèndum, com la planxa construïda per confeccionar cartells en què es demana el sí.

Una mesura significativa



«A diferència de les actuacions dutes a terme divendres, aquesta vegada han confiscat les planxes que serveixen de matriu per a l'elaboració d'aquests cartells, per la qual cosa d'aquesta manera s'impossibilita que se segueixi imprimint», es va detallar des d'Interior. De moment, l'operació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver noves actuacions durant els pròxims dies.



Divendres passat la Guàrdia Civil ja havia intervingut prop de 100.000 cartells de publicitat del referèndum en una nau industrial de l'empresa Marc Martí, vinculada a un publicista que havia estat imputat en el cas del palau de la Música, situada al barri del Poblenou, a la ciutat de Barcelona.



Aquests cartells, de mida petita, reproduïen la publicitat que la Generalitat de Catalunya va impulsar després de convocar el referèndum d'independència de l'1 d'octubre, que inclou una fotografia d'una bifurcació d'una línia fèrria amb la pregunta «Vas néixer per decidir, hi renunciaràs?».

Altres cartells



Els agents van trobar en aquesta nau industrial, a més dels que tenien el logotip de la Generalitat, altres cartells diferents, en els quals es convidava expressament a votar a favor del sí. La Guàrdia Civil continua les seves investigacions en diferents emplaçaments catalans a la recerca de més material relacionat amb el referèndum d'autodeterminació.



Al costat d'aquestes indagacions, l'institut armat ha tancat els últims dies, per mandat judicial, tant el web oficial del referèndum com un altre que va ser posat en marxa després per la Generalitat amb el mateix fi, tot i que encara s'hi pot accedir per altres vies.