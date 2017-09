Johnson repeteix en un article una controvertida xifra d'estalvi pel Brexit

El ministre britànic d'Exteriors, Boris Johnson, va tornar a repetir la controvertida xifra de 350 milions de lliures (395 milions d'euros) setmanals que el Regne Unit pot estalviar-se una vegada materialitzat el Brexit, esmentada durant la campanya pel referèndum europeu del 2016.

En un article publicat ahir al diari The Daily Telegraph, Johnson assenyala que aquesta quantitat podria ser utilitzada per millorar el Servei Nacional de Salut, si bé la xifra va ser qüestionada per falta d'exactitud després de la consulta en què els britànics van votar a favor de la seva sortida de la Unió Europea.

«Seria bo si gran quantitat d'aquests diners anessin a parar a l'NHS», indica el ministre en el seu extens article, publicat dies abans d'un important discurs que farà la primera ministra britànica, Theresa May, sobre el Brexit a Florència.