Un bloc de 140 nínxols s'ensorra al cementiri de Montjuïc de Barcelona

El bloc va ensorrar-se per causes que encara es desconeixen quique garcía/efe

Un bloc de 140 nínxols del cementiri de Montjuïc de Barcelona es va ensorrar dissabte per causes desconegudes. Els tècnics van afirmar ahir que tardaran una setmana a recuperar completament les restes de les persones enterrades en el bloc i traslladar-les a uns nínxols provisionals. Els responsables van oferir atenció psicològica a les famílies dels enterrats en el mateix cementiri.

El bloc de nínxols es va ensorrar al matí per causes que encara es desconeixen, i va provocar que algunes de les restes òssies quedessin al descobert i es barregessin. El succés no va provocar cap ferit però sí que va obligar els responsables del cementiri, el segon més antic de Barcelona, a posar-se en contacte amb els familiars de molts dels enterrats per informar-los dels fets. La policia ha obert una investigació.