Detenen una dona a Màlaga per crear un fals missatge d'àudio que alertava de presència terrorista

Una dona de 42 anys i nacionalitat espanyola ha estat detinguda a Màlaga per crear un missatge d'àudio a través de l'aplicació WhatsApp en què alertava de la presència de dos presumptes terroristes gihadistes a la ciutat.

Les investigacions apunten que la dona va idear un missatge en el qual advertia de la presència dels terroristes a Màlaga i reproduïa una suposada intervenció policial que s'havia dut a terme en un establiment hostaler de la capital, segons ha informat avui la policia en un comunicat.

Un cop confeccionat l'àudio, la dona va difondre la mentida a través de l'aplicació mòbil WhatsApp, la qual cosa va fer que la informació es difongués ràpidament a través de les xarxes socials i creés una alarma social pel contingut del missatge. L'àudio també va provocar una mobilització de mitjans i efectius policials i un cop comprovada la falsedat de la informació difosa, els agents van detenir la presumpta responsable dels fets.

La dona ha estat detinguda com a presumpta responsable d'un delicte de desordres públics i la Policia Nacional ha demanat a través del comunicat que els ciutadans no comparteixin informacions que no provinguin de fonts oficials.