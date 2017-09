Podem diu que Sánchez comet un greu error

? El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va considerar que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, comet un «greu error» pel suport «tancat» a les actuacions del govern a Catalunya. Echenique va afegir que el PP ha arribat «pràcticament a declarar un estat d'excepció suspenent drets civils fonamentals com el d'expressió o el de reunió». Per això, creu que cal preguntar-se per què Sánchez manté aquest «suport tancat».