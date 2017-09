El Govern presentarà un recurs contra la intervenció

El vicepresident Oriol Junqueras va afirmar ahir que el Govern de la Generalitat presentarà «un recurs amb efectes suspensors» contra l'ordre del ministeri d'Hisenda que suposa la intervenció de les finances de la Generalitat.

El també conseller d'Economia va afirmar en una entrevista que la mesura del ministeri de Montoro està fora de la llei i que va «més enllà de l'article 155 de la Constitució» (que permet al govern central suprimir les competències d'una comunitat autònoma). Segons Junqueras, la intervenció és «un atac als drets socials fonamentals» perquè «ho bloqueja tot» i posa en risc els pressupostos de diversos sectors i partides, com l'empresa, l'agricultura i la renda garantida.

El recurs tindria com a objectiu parar l'entrada en vigor de l'ordre del ministeri que donava al Govern un termini de 48 hores per presentar el compromís de no disponibilitat pressupostària sobre tot el pressupost català que no estigui vinculat a serveis públics fonamentals. Tenint en compte que aquesta intervenció bloquejaria els pressupostos, la mesura tindria conseqüències en l'economia, però també en l'àmbit social. En les seves declaracions, Junqueras va voler recordar que la decisió de l'Estat «va més enllà del debat sobre la independència o fins i tot del debat sobre la democràcia». Junqueras també va recordar que «l'1 d'octubre comença a ser una qüestió de magnitud social, perquè el Govern està saltant-se totes les lleis», i que la millor resposta a la decisió del govern central era «votant l'1 d'octubre i guanyant».

Junqueras també va criticar que el govern espanyol utilitzés la Llei d'Estabilitat Pressupostària per adoptar una mesura així, ja que va assegurar que Catalunya estava complint els paràmetres de reducció del dèficit, creixement i pagament a proveïdors. «Ens intervenen i ens prohibeixen ajudar la gent aquells que s'han polit el fons de la Seguretat Social», va acabar dient.

Concretament, la intervenció del ministeri d'Hisenda afectaria les partides pressupostàries per al sector empresarial, la internacionalització de l'economia, l'agricultura, la ramaderia i pesca, la joventut, la cultura, els esports, l'habitatge i la renda garantida.