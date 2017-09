Hamàs i Al-Fatah formen un govern d'unitat i convocaran eleccions

El moviment islamista Hamàs i el president palestí, Abu Mazen, del partit Al-Fatah, van acordar reconciliar-se, formar un govern d'unitat i preparar-se per convocar eleccions legislatives i presidencials. Hamàs dissoldrà el Comitè Administratiu format el març del 2016, que servia com a eina administrativa de la Franja de Gaza, l'enclavament costaner que el moviment islamista ha estat governant des que va prendre el control per la força l'estiu del 2007. La formació del comitè de Hamàs, considerat per Abu Mazen un govern a l'ombra, va portar el president palestí a prendre dures mesures contra la Franja de Gaza, com reduir en el 30% el salari dels funcionaris, deixar de pagar els serveis elèctrics i jubilar prematurament set mil treballadors. Aquest anunci va arribar vuit dies després que comencessin les converses entre Hamàs i alts càrrecs egipcis.