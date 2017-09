Investiguen el possible accés il·lícit a bases estatals per crear el cens electoral català

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha obert actuacions prèvies d'investigació sobre el possible accés il·lícit a bases de dades estatals per crear el cens electoral català després de rebre la denúncia d'un ciutadà. L'AEPD ha sol·licitat informació a l'Institut Nacional d'Estadística, l'Agència Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre els accessos a les seves bases per part de la Generalitat o els ajuntaments catalans.

Els fets denunciats podrien implicar conductes contràries a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) pel que fa a fitxers i tractaments sotmesos a la competència de l'AEPD.

L'AEPD ha enviat la denúncia a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), organisme amb competència per investigar i declarar infraccions respecte de fitxers creats o gestionats pels organismes públics de Catalunya, perquè exerceixi les seves funcions. Al costat de la denúncia, l'AEPD adjunta un informe en què s'analitza l'absència de base legal per a la utilització de determinades dades per crear un cens electoral per part de la Generalitat.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades sol·licita a l'Autoritat Catalana que li comuniqui la informació que aconsegueixi arran de la denúncia i, en particular, la que obtingui sobre l'origen de les dades, en compliment del principi de cooperació interadministrativa.