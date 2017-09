L'acte a Madrid en suport al referèndum desborda totes les previsions de l'organització

El Teatro del Barrio de Madrid, amb capacitat només per a 130 persones, va acollir ahir al matí l'acte de suport al referèndum, però la seva capacitat es va veure desbordada per la gran assistència de gent, i alguns centenars de persones van acabar seguint l'acte des del carrer a través d'altaveus i, finalment, van poder veure en directe els ponents, que van acabar –micròfon en mà– fent un míting a peu de carrer.

L'acte, organitzat per la plataforma Madrileñ@s pel dret a decidir, es va celebrar al teatre del barri de Lavapiés, després que l'esdeveniment se suspengués per ordre judicial en un espai municipal.

Entre els ponents de l'acte hi havia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Joan Tardà; Lluís Llach, que va intervenir a través d'un vídeo; i la diputada de Podem a l'Assemblea de Madrid, Isabel Serra, entre d'altres. L'encar-regada d'obrir l'acte va ser l'activista Elena Martínez, qui va traslladar als catalans que «Madrid us estima», i va afegir que celebrar el referèndum és una qüestió de «democràcia i de llibertat d'expressió». A continuació va intervenir Serra, que va recordar al PP, concretament a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que «la democràcia consisteix a expressar-se lliurement», i li va traslladar que «sembla que troba a faltar els seus anys com a delegada del govern, en els quals enviava la policia a detenir els manifestants a les places». «Us donem suport en la defensa del dret a decidir», va apuntar.

D'altra banda, l'advocat Alberto Arregi ha mostrat el seu suport a la lluita de l'independentisme i a la celebració de la consulta, ja que prohibir-la és una «repressió de manera brutal». «Si perdem aquesta batalla, perdrem tots a l'Estat espanyol», va dir.

En la mateixa línia que els ponents anteriors, Tardà va donar les gràcies al poble de Madrid per celebrar aquest acte i va afegir que «és cert que estem improvisant, ningú no hauria previst que arribaríem fins aquí». «Visca la tercera República espanyola», va manifestar al final de la seva intervenció.

També hi van participar la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert; el diputat de Junts pel Sí Eduardo Reyes; la vicepresidenta de l'ANC, Natàlia Esteve; i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; tots ells per donar suport a la consulta sobiranista a Catalunya.

Al carrer, vigilats en tot moment per un ampli dispositiu policial, els assistents cantaven proclames com «On són les paperetes?» i «No passaran».