Montoro amplia l'ultimàtum a la Generalitat abans d'intervenir els seus comptes

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, tindrà 24 hores més, fins aquest dimarts al matí, per adoptar i comunicar l'acord de no disponibilitat pressupostària que li ha imposat el Ministeri d'Hisenda i per al qual originàriament tenia un termini de 48 hores, que va començar a córrer dissabte quan el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar la mesura. Puigdemont tindrà un dia més de coll ja que el ministre ha especificat que el diumenge no compta, al no ser dia laboral.

Si en les escasses 24 hores que li queden Puigdemont no acata l'ordre, serà el ministre Cristóbal Montoro el que adopti aquest acord i li ho comuniqui a la Generalitat. La mesura afecta els crèdits pressupostaris diferents dels que ja ha assumit Hisenda per evitar que es dediquin diners al procés sobiranista. Divendres passat, el govern central va decidir controlar la despesa social de la Generalitat i encarregar-se del pagament directe de les nòmines i dels serveis d'educació, sanitat i serveis socials.



Excepcionalment s'aixecarà la prohibició



S'assegura en l'acord del govern que l'interventor general de la Generalitat podrà "excepcionalment" sol·licitar que s'aixequi aquesta impossibilitat d'utilitzar aquests crèdits pressupostaris i que Hisenda podria permetre-ho, sempre que sigui per raons d'"urgent i extraordinària necessitat".

L'Executiu vol assegurar que els diners que tenen com a origen la Hisenda de l'Estat es dediquin tan sols a "finalitats constitucionals i que preveu la llei". Per a això va imposar al juliol l'obligació a la Intervenció de la Generalitat d'enviar informes setmanals sobre les despeses, però els informes van deixar d'arribar la setmana passada amb anunci a més del vicepresidenta català, Oriol Junqueras, que no tornarien a enviar-los.

Aquesta és la raó que Hisenda hagi decidit assumir bona part dels pagaments que fa la Generalitat. El Govern pot imposar controls sobre els diners de l'Estat, els 1.400 milions mensuals que transfereix a Catalunya del sistema de finançament autonòmic, però no sobre els ingressos propis per impostos cedits a la Comunitat i que sumen uns 250 milions d'euros mensuals, segons les dades que va oferir el divendres Montoro.