Oxfam Intermón denuncia el govern espanyol a la CE per incomplir la quota de refugiats

L'organització Intermón Oxfam ha denunciat el govern espanyol davant la Comissió Europea per incomplir la quota de refugiats procedents de Grècia i Itàlia a partir del 2015. Així, segons l'ONG, l'Estat ha acollit 17.337 persones, entre reubicades (Itàlia i Grècia) i reassentades (des del Líban i Jordània) i a manca d'una setmana perquè expiri el termini, ha rebut un 13,7% del total, és a dir, 1.279 persones de les 9.323 que va establir la Unió Europea, segons les dades recollides fins el 6 de setembre. La denúncia s'ha fet efectiva aquest matí davant l'oficina de la Comissió Europea a Madrid, on també hi han acudit les diputades de Podem Ione Belarra i Neia Vera; i les del PSOE Carlota Merchán i Maria Dolors Galovart, a més de la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Madrid.

El director general d'Oxfam Intermon, José María Vera, ha explicat que han presentat aquesta denúncia com a "últim recurs" abans que expirés el període. "És una mesura extrema i desesperada a pocs dies perquè es compleixi el compromís del govern i una forma de dir-li que no pot incomplir els seus compromisos", ha afegit el director general de l'ONG, que també ha lamentat que l'estratègia de l'executiu sigui "mirar cap a un altre costat i deixar que les coses caiguin per inèrcia o per desídia".

D'altra banda, al marge dels que ja han expressat la seva intenció de no complir amb la quota assignada, com Hongria i Eslovàquia, l'Estat es troba a la cua de la resta de països i es veu superada per d'altres que amb un PIB inferior –com Eslovènia, Xipre, Malta o Finlàndia- presenten uns percentatges de compliment molt superiors.

A més, Oxfam Intermón ha presentat un requeriment a la Comissió Europea en què li demana que exigeixi a Espanya que compleixi, amb caràcter d'urgència, la seva obligació d'acollida.

La mateixa Comissió Europea va prendre mesures el passat mes de juliol contra els països més reticents a acollir refugiats, Polònia, Hongria i República Txeca. A través d'aquest mecanisme legal, Oxfam requereix a la Comissió que emprengui, amb caràcter urgent i abans que venci el termini de vigència, les mateixes accions contra Espanya a causa del seu "alt nivell d'incompliment".