Puigdemont «agraeix» que Podem hagi «sortit del pensament únic» de l'Estat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrat la proposta de Podem per realitzar una mesa de diàleg per aconseguir un referèndum pactat amb l'Estat. En un acte de la campanya del PDeCAT per l'1-O a Girona, i durant un fort aiguat, el cap del Govern ha "agraït" que el partit de Pablo Iglesias hagi "sortit d'aquest pensament únic" de l'Estat. Així, Puigdemont ha aplaudit que des de Podem es reafirmi que no es pot "callar més temps" i que digui al govern espanyol que "faci el favor de negociar un referèndum acordat". A més, el president s'ha dirigit de manera indirecta al PSC per criticar que el seu líder, Miquel Iceta, hagi demanat als militants socialistes que no vagin a votar l'1-O.