Romeva insta la UE a no tancar els ulls «davant la situació política que s'està vivint a Catalunya»

El conseller d´Afers Exteriors, Relacions Internacionals i Transparència, Raül Romeva, ha dit aquest dilluns en una conferència a Praga que "el referèndum català és una oportunitat perquè Espanya demostri que és una democràcia avançada". Romeva també ha instat la UE a no tancar els ulls "davant la situació política que s´està vivint a Catalunya". Durant la conferència, titulada 'Construir Europa a través de processos democràtics' i organitzada pel centre d´anàlisi política Europeum al Palau Schebek de la capital txeca, Romeva ha parlat sobre el referèndum i l´actual situació política a Catalunya. A més, el conseller ha fet referència als reptes de la democràcia europea. Entre aquests reptes, Romeva s´ha referit al referèndum de l´1-O com un dels més importants. A l´acte han assistit més d´un centenar de persones, especialment acadèmics, periodistes i diplomàtics, però també el delegat del Govern a Àustria, Adam Casals.

Romeva ha fet referència a l´actual situació de la UE i ha dit que el projecte comunitari "es juga la seva credibilitat en la manera com aborda les demandes democràtiques dels seus ciutadans". "Europa es troba en un moment decisiu", per aquest motiu "és important que trobi la manera d´escoltar els seus ciutadans i trobi també els mecanismes polítics que permetin escoltar les seves demandes", ha afegit. El conseller també ha subratllat que "si Europa vol projectar-se arreu del món com una societat presidida pels drets humans, no pot dubtar a l´hora de posar en pràctica aquests valors".

"És una demanda feta per ciutadans europeus que simplement volen votar per decidir el seu futur", ha dit Romeva sobre el referèndum de l´1-O. "Consultarem la ciutadania encara que el govern espanyol ho vulgui impedir. Res no aturarà la democràcia", ha insistit.

Pel que fa a la resposta del govern espanyol a la convocatòria del referèndum, el conseller ha afirmat que "la resposta a la proposta democràtica que fa Catalunya està sent la vulneració de l´autogovern i de nombrosos drets constitucionals com els d´expressió, manifestació, reunió o la confidencialitat de les comunicacions".

Romeva també ha assenyalat que "l´Estat espanyol està prenent declaració a més del 75% dels alcaldes catalans, interceptant comunicacions, aplicant censures prèvies, irrompent en redaccions periodístiques o bé impedint la celebració d´actes protegits per la llibertat d´expressió". "La democràcia espanyola corre el risc de dissoldre´s i aquest fet ha d´alertar el conjunt d´Europa", ha advertit.

A l´acte també ha participat l´exministra de Justícia txeca i actual diputada al parlament, Helena Válková, i el director de la revista New Perspectives i membre de l´Institut de Relacions Internacionals, Benjamin Tallis. Durant el seu viatge a la capital txeca, Romeva també s´ha reunit amb els principals mitjans de comunicació per tal d´explicar l´actual situació política a Catalunya.