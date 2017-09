Un centenar de persones «empaperen» Manresa

A l'hora de tancar l'edició, un centenar de persones s'havien repartit, ahir, per diversos punts de Manresa, per enganxar cartells en parets i fanals a favor del referèndum amb el lema «Referèndum 1 d'octubre 2017. Sí. Viure vol dir prendre partit», «Viure vol dir igualtat de drets» i «Viure vol dir acollir». La crida la va fer la CUP, que va convocar la ciutadania a les 8 del vespre a la plaça Gispert per «empaperar Manresa sense por» i «contra la censura». A quarts de 10 de la nit, l'acció s'estava fent sense problemes.

A 2/4 de 9 del vespre, els assistents, que van acabar sent un centenar, entre militants de la candidatura i ciutadans que no hi militen però que hi van voler participar per expressar-se i donar suport al referèndum, es van repartir en grups petits, i Jordi Masdeu, regidor de la CUP, els va anar indicant els llocs on havien d'anar a penjar els cartells: a la zona de les Bases, a les rotondes, al carrer de Barcelona... En total, de cartells n'hi havia uns 300 de diferents mides, inclosos uns d'enganxats en cartrons que els participants van penjar als fanals amb brides ajudats per escales. El també regidor de la CUP Jordi Garcés explicava que alguns d'aquests darrers cartells els havien fet ells perquè una part de la propaganda requisada els últims dies havia d'arribar a Manresa. Masdeu va informar els participants que si se'ls presentava la policia els facilitessin el DNI, i de cada grup es va demanar el telèfon d'una persona per tal de poder estar en contacte.