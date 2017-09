Demanen a la Fiscalia que no obligui la Policia Local a fer funcions judicials

Diversos alcaldes, entre els quals el d'Igualada, Marc Castells, han respost a la Fiscalia de Catalunya la instrucció que obliga les policies locals a fer funcions de policia judicial en relació amb actes relacionats amb el referèndum. En la majoria de casos, l'escrit dels batlles és una proposta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) on reclamen deixar sense efecte la instrucció. Consideren que és «irregular», ja que s'atribueixen a les policies locals «funcions de policia judicial que no els corresponen». Els primers alcaldes que s'han adreçat a Fiscalia són, a part del d'Igualada, els de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa; Vic, Anna Erra; Vilassar de Dalt, Xavier Godàs; Tortosa, Ferran Bel; i Figueres, Marta Felip.

El recurs fa esment a l'acord de la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial, en què s'explicita que només les policies locals de grans ciutats que tinguin signats convenis amb el ministeri de l'Interior podran actuar com a policia judicial en casos de faltes i delictes de poca gravetat.