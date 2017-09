Detingut a Lleida un jove de 25 anys per autoadoctrinament jihadista

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimarts a Lleida un jove de 25 anys de nacionalitat pakistanesa per autoadoctrinament jihadista en una operació coordinada pel Jutjat d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional i en coordinació amb la Fiscalia. El noi, A.Z., consumia i difonia a través dels seus perfils de Facebook missatges jihadistes centrats en la justificació i la crida a la jihad armada, la inducció al martiri, els elogis a grups terroristes i els seus líders i abundant material propagandístic distribuït per productores de grups terroristes. Entre els continguts, també n'hi ha de caràcter antisemita. Els investigadors van constatar que en les darreres setmanes el nivell de radicalització del jove no s'havia reduït i no s'havia presentat a la feina per dedicar-se a pràctica dels preceptes de la seva religió.

Segons el Ministeri de l'Interior, el detingut formava part d'un grup d'individus, tots ells de nacionalitat pakistanesa, que va ser parcialment desmantellat el 30 de juny del 2016 en el marc de l'operació 'Farina' i en què es van arrestar tres germans, també a Lleida.

En aquesta operació, es van intervenir diversos suports informàtics amb abundant material de contingut jihadista. De l'anàlisi, els agents van establir una clara relació entre A.Z., detingut aquest dimarts, amb els germans arrestats, que actualment es troben a la presó per ordre del jutge. Tots ells, segons Interior, conformaven un únic grup d'ideologia "extremadament radical" amb la intenció de difondre consignes jihadistes a través de les xarxes socials.



L'arrestat provenia de la mateixa localitat pakistanesa que els tres germans detinguts el juny del 2016 al mateix pis



El jove detingut aquest dimarts és originari de la mateixa població del Pakistan que els tres germans detinguts el 30 de juny del 2016 en el mateix pis del barri de Pardinyes de la ciutat de Lleida i amb els quals compartia habitatge, segons han detallat fonts policials.

L'operació policial, en què han participat més d'una vintena d'agents, ha començat cap a les cinc de la matinada, quan la Guàrdia Civil ha entrat a un habitatge del número 17 del carrer Pere de Cavassèquia de la capital del Segrià. Durant hores, els agents han entrat i sortit de l'immoble fins a les 15 hores, quan finalment s'han endut el detingut. La policia també s'ha emportat una caixa i material divers de l'interior del pis. Durant l'operació policial, la Guàrdia Civil també s'ha endut dos homes que residien al mateix pis que el detingut. En concret, els ha traslladat a la comissaria per tal d'identificar-los i posteriorment els ha deixat anar en llibertat.

El Ramon, veí del mateix replà on vivia el detingut aquest dimarts, de la mateixa manera que els tres germans arrestats fa més d'un any, ha explicat que al pis del costat del seu hi vivia "bastanta gent" però ha deixat clar que "no s'ha portat malament, eren uns veïns normals, pujaven i baixaven i crec que treballaven però no es deixaven veure massa". Així mateix, ha concretat, que ha sentit cops cap a les cinc de la matinada "he vist la Guàrdia Civil al carrer i ja m'he imaginat de què anava la cosa", després que l'any passat ja visqués una situació similar amb la detenció de tres germans que residien al mateix immoble.