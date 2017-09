El Financial Times diu que la declaració d'independència no tindria legitimitat

Una declaració d'independència de Catalunya arran dels resultats del referèndum de l'1-O no tindria, en les circumstàncies actuals, legitimitat política, i la via correcta cap a una solució hauria de ser la negociació d'un autogovern millorat, segons el diari The Financial Times (FT). En un editorial titulat «El referèndum de Catalunya no és base per a un estat», el diari britànic escriu que el govern autonòmic i els seus aliats continuen tirant endavant la consulta i desafien el TC, la màxima autoritat en aquests assumptes. «Al marge dels arguments legals, que afavoreixen les autoritats centrals d'Espanya, l'argument polític dels separatistes catalans ho és tot menys inequívoc», afegeix. I recorda que les forces a favor de la independència, en les últimes eleccions autonòmiques, «van guanyar per una majoria reduïda d'escons, però no van arribar a la majoria dels vots».