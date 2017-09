El fiscal demana condemnar Pilar Abel per actuar de forma «capritxosa i infundada»

La Fiscalia va demanar ahir a la vista oral de la demanda presentada per Pilar Abel per ser reconeguda com a filla de Salvador Dalí que es condemni en costos la demandant, per haver actuat de manera «capritxosa i infundada» i posar en dubte l'Institut de Toxicologia que va concloure que el pintor no era el seu pare. La vista es va celebrar al jutjat de primera instància 11 de Madrid, després que es fes públic que les proves demostren que Abel no és filla biològica de Dalí, cosa que no va tirar enrere la demandant, l'advocat de la qual ha qüestionat la cadena de custòdia de l'ADN. Les restes de l'artista van ser exhumades, però els experts, després de comparar-les amb mostres de saliva de la dona, van concloure que «els resultats obtinguts permeten excloure Salvador Dalí com a pare biològic de Pilar Abel».