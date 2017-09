El Govern català penja la butlletade l'1-O al web de la consulta

El Govern ha penjat la butlleta de votació al web del referèndum, des d'on els usuaris la poden imprimir. A la secció de material per descarregar hi ha la butlleta en PDF i amb la mida oficial de 105 mm per 148,5 mm. Tant la pregunta («Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?») com les respostes són formulades en català, castellà i aranès. A la mateixa secció es pot descarregar i imprimir el cartell censurat de l'1-O en mida DIN A4.