De Guindos augura el doble d'atur en una Catalunya independent

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, va augurar que la independència de Catalunya provocaria una caiguda del PIB català d'entre el 25% i el 30% i que l'atur es doblaria. En una entrevista ahir al matí a la COPE, el ministre va assegurar que la independència seria un acte «irracional», ja que Catalunya quedaria fora de la UE i de l'eurozona. Segons de Guindos, això provocaria que «el 75% de la producció de les empreses catalanes quedaria subjecte a aranzels» i que s'hauria de crear una nova divisa que es devaluaria fins al 40%.

«Els bancs haurien de canviar de domicili i es produiria una gran incertesa. L'empobriment seria brutal», va sentenciar. «És una decisió tan irracional que Europa no ho veu com un escenari viable i el govern d'Espanya no permetrà que passi», va afegir. No obstant això, De Guindos va assegurar que «no hi ha impacte en aquest moment» del procés sobiranista sobre l'economia espanyola, «perquè els inversors i els mercats financers no creuen que hi hagi independència i tenen raó».

«L'impacte és molt marginal, s'ha modificat la referència de bo espanyol i ha incrementat en alguns punts la prima de risc, però l'impacte de Catalunya en això és inexistent», va concloure. Sobre l'actuació de l'Estat davant de l'1-O, el ministre va assenyalar que la resposta del govern espanyol serà «equilibrada» als passos que faci la Generalitat.