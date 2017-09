Intermón denuncia l'estat espanyol a la CE per incomplir la quota de refugiats

L'organització Intermón Oxfam ha denunciat el govern espanyol davant la Comissió Europea (CE) per incomplir la quota de refugiats procedents de Grècia i Itàlia a partir del 2015. Així, segons l'ONG, l'Estat ha acollit un total de 17.337 persones, entre reubicades (Itàlia i Grècia) i reestablertes (des del Líban i Jordània), i menys d'una setmana abans que expiri el termini, n'ha rebut el 13,7% del total, és a dir, 1.279 persones de les 9.323 que va establir la Unió Europea (UE), segons les dades recollides fins al 6 de setembre passat. La denúncia es va fer efectiva ahir al matí davant l'oficina de la Comissió Europea a Madrid, on també hi van acudir les diputades de Podem Ione Belarra i Neia Vera; i les del PSOE Carlota Merchán i Maria Dolors Galovart, a més de la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Madrid.