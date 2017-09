L'alcalde de Solsona rep la citació del fiscal, que per error el convoca a Cervera

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez (ERC), va rebre aquest dilluns la citació de la Fiscalia per declarar com a investigat pel seu suport al referèndum de l'1 d'octubre. La citació és per a aquest dimecres a les dotze del migdia a Cervera, però l'alcalde, a través del seu advocat, respondrà aquesta notificació amb un escrit en què deixarà constància del que considera un error, ja que a Rodríguez, en tant que aforat com a diputat al Parlament de Catalunya, li correspon declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons un comunicat, l'alcalde encara ha de decidir si anirà a declarar de forma voluntària quan se'l citi una nova data i hora al TSJC. Rodríguez vol deixar constància que el fiscal «s'ha extralimitat en les seves funcions i que s'està conculcant l'Estat de dret, sense respectar els drets fonamentals de la ciutadania».

Fins ahir al vespre, un total de 37 alcaldes catalans ja havien estat citats per als pròxims dies davant la Fiscalia per ser interrogats com investigats per facilitar locals per a l'1-O, malgrat haver estat suspès pel Tribunal Constitucional (TC).

Els alcaldes han estat citats a declarar entre avui i dilluns que ve. Entre els que ja han rebut les citacions hi ha el mateix alcalde de Solsona i també els de la Seu d'Urgell i Oliana, entre d'altres.

D'altra banda, el TSJC va acordar investigar els presidents de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, i de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, per un delicte de desobediència, i descarta els de prevaricació i malversació.

En un acte, la sala d'admissió del TSJC, després de dos dies de deliberació, va resoldre que hi ha indicis per investigar Lloveras i Buch, contra els quals la Fiscalia es va querellar pels delictes de desobediència, malversació i prevaricació per promoure entre els alcaldes el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional (TC).