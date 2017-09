Maduro critica que Rajoy actuï com «un dictador» pel referèndum

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va criticar Rajoy per la seva actitud davant el referèndum i va insinuar que actua com un «dictador» en no permetre el referèndum. «Des de Veneçuela demanem respecte al poble de Catalunya (...) Qui actua com a dictador? Maduro, que va permetre una consulta il·legal (plebiscit opositor), la va protegir i li va donar àmplies llibertats? O Mariano Rajoy, que no vol que el poble de Catalunya digui la seva paraula?», es va preguntar el mandatari.