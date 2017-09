PP, PSOE i Cs són incapaços de consensuar un text sobre Catalunya al Congrés

El bloc constitucionalista –format per PP, PSOE i Cs- no ha estat capaç de consensuar un text sobre Catalunya. El grup de Cs ha presentat una proposició no de llei "per defensar l'estat de dret a Catalunya", amb l'objectiu de mostrar suport al govern del PP, el poder judicial i els càrrecs públics que s'oposen al referèndum.

El text, però, només ha sumat el suport del PP i no ha prosperat. El PSOE ha presentat una esmena amb un seguit de canvis en el redactat de la proposta i Cs l'ha vist amb bons ulls. Tot, a excepció d'un punt on el PSOE apostava per "obrir una via de diàleg i buscar una sortida política i legal". Per al líder de Cs, Albert Rivera, no és moment de "pactar amb els colpistes".

La portaveu adjunta del PSOE al Congrés, Meritxell Batet, ha retret a Cs que "busqui dividir", ha qualificat la iniciativa "d'irresponsable" i ha demanat a Rivera "que faci política i dialogui". La iniciativa ha rebut el suport de 158 diputats, un total de 166 han votat en contra però quatre diputats del PSOE han trencat la disciplina de vot i s'han abstingut (també un de Coalició Canària). És el segon desacord entre PSOE i Cs aquest dimarts al Congrés, ja que la formació d'Albert Rivera tampoc ha donat suport a la creació de la comissió d'estudi del PSOE per reformar el model territorial.

La iniciativa de Cs ha servit per escenificar un trencament en el posicionament dels tres partits que, fins ara, havien anat a la una defensat la Constitució i l'estat de dret com a via per respondre al referèndum de Catalunya. "És de rebut i és just que si s'està donant un cop a la democràcia tots els poders defensem la democràcia, creiem que és una iniciativa convenient", ha defensat Rivera. En canvi, la seva proposició no de llei només ha sumat el suport del PP i ha rebut les dures crítiques de la resta de grups.

Els socialistes han votat en contra però quatre diputats –pròxims a les tesis de Susana Díaz- han trencat la disciplina de vot i s'han abstingut. Són Soraya Rodríguez, Antonio Pradas, Jose Juan Díaz Trillo i Gregorio Cámara. També s'ha abstingut Ana Oramas, de Coalició Canària.

A la sortida del ple, però, el diputat Pradas ha assegurat que algú a la seva bancada "ha cantat un abstenció" i que, per això, han votat en aquest sentit. A més, ha dit que estan en la línia defensada pel seu grup i ha titllat la iniciativa de Cs "d'oportunista".



Disputes per un punt de l'esmena



Els socialistes han registrat una esmena per intentar pactar un nou redactat del text i sumar-se a la proposta de Cs. El líder de la formació, Albert Rivera, ha anunciat durant el debat que veien bé pràcticament tots els punts proposats, a excepció del darrer on s'apel·la a "obrir una via de diàleg i buscar una sortida política i legal". Rivera ha dit que no està d'acord "en proposar una solució política al marge de la Constitució" i ha demanat als socialistes "que no busquin la discrepància".

Tanmateix, el PSOE ha apostat per mantenir íntegre el text. La portaveu adjunta al Congrés, Meritxell Batet, ha criticat la iniciativa perquè considera que "no suma voluntats ni proposa solucions". "No clarifiquen absolutament res", ha manifestat. Batet ha criticat que Cs es tanqui a la solució pactada i ha afegit que "no hi ha altra solució que l'aposta per al diàleg". A més, ha retret a Cs que no hagi donat suport aquest matí a la proposta de comissió d'estudi per reformar el model territorial (una comissió que han recolzat tots els grups, inclòs el PP).



Pluja de crítiques



La resta de grups també han carregat contra Cs. Des de les files del PDeCAT, el portaveu adjunt, Jordi Xuclà, ha acusat Cs de ser "l'ala dreta extrema del PP". També ha denunciat que a Catalunya "es persegueixen idees" i ha posat com a exemple el cas de la revista d'Òmnium, requisada.

Per part d'ERC, la diputada Ester Capella ha acusat Cs de voler "que Catalunya es quedi dins d'Espanya a la força" i ha criticat l'immobilisme del govern espanyol. "No poden dir que la llei ni la Constitució no permeten el referèndum, són vostès els que es neguen a interpretar o canviar la llei", ha subratllat.

Per part d'En Comú Podem, Xavier Domènech ha criticat Cs per aportar una iniciativa "que no proposa absolutament res, cap solució política" i que no dona resposta " a la intervenció de l'autogovern que ha fet el PP".