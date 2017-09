Protecció de dades investiga un possible accés il·lícit a informació per al cens

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha obert actuacions prèvies d'investigació per descobrir si s'ha produït un accés il·lícit a bases de dades estatals per a la creació del cens electoral català, que pretenen usar els impulsors del referèndum de l'1-O per a la consulta. Aquesta actuació, que es produeix després que l'Agència hagi rebut una denúncia d'un ciutadà, ha portat que aquest organisme hagi sol·licitat informació a entitats, com l'INE o l'Agència Tributària, sobre els accessos a les seves bases de dades per part de la Generalitat o els ajuntaments. Segons un comunicat de l'AEPD, els fets denunciats podrien implicar l'existència de conductes contràries a la Llei Orgànica de Protecció de Dades en relació amb fitxers i tractaments sotmesos a la competència d'aquest organisme. L'AEPD ha traslladat la denúncia a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a la qual ha remès un informe en el qual s'analitza l'absència de base legal per a l'ús de determinades dades amb les quals crear un cens electoral.