El PSOE abandona ara el seu rebuig a aplicar l'article 155

L'Executiva Permanent del PSOE ha decidit no pronunciar-se sobre la conveniència d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, cosa que el juliol passat va ser completament rebutjada per la portaveu parlamentària del partit, Margarita Robles.

Per defensar aquesta nova posició, el portaveu de l'Executiva socialista, Óscar Puente, va utilitzar l'argument que el govern no té una posició clara, i per tant el PSOE no pot pronunciar-se sobre meres «hipòtesis».

Ho va dir en una roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiva Permanent del PSOE, en la qual se'l va instar reiteradament a aclarir si el seu partit està d'acord a aplicar el 155 perquè l'Executiu assumeixi competències de la Generalitat. «El PSOE no es pronunciarà sobre hipòtesis i escenaris hipotètics», va proclamar Puente, que va indicar al mateix temps que els socialistes fixaran posició «en funció de les circumstàncies» respecte a les mesures que adopti l'Executiu davant el desafiament independentista. Sobre les mesures ja adoptades, com la intervenció dels comptes de la Generalitat, sí que va admetre que algunes han agradat més i «altres menys», però que el partit havia decidit no avaluar-les per mantenir una «posició d'Estat» que suposa donar a l'Executiu el mateix suport que els socialistes esperarien del PP si ells governessin. De fet, va apuntar que els socialistes podrien «criticar algunes de les mesures» de l'Executiu amb les quals «estem més o menys d'acord», però no ho faran perquè «posem per damunt l'interès d'Estat», va subratllar, cosa que va més enllà de les «diferències puntuals» que segons va reconèixer puguin mantenir amb l'estratègia seguida pel govern. També va apuntar que una cosa són els actes públics que s'estan celebrant en el marc de la campanya pel referèndum secessionista que suposin una «vulneració de la legalitat», contra els quals estan actuant els tribunals, i una altra, els emparats per la llibertat d'expressió.