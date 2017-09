Puigdemont assegura que Catalunya està preparada contra els ciberatacs

El President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, va afirmar que la Generalitat està preparada per fer front a un eventual augment de ciberatacs l'1 d'octubre, coincidint amb el referèndum. «El risc zero no existeix, però estem preparats per al 30, per a l'1 i per al 2, i per als dies que vinguin. Aquest vol ser i serà un país cibersegur», va sostenir durant la inauguració a l'Hospitalet de Llobregat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Puigdemont va recordar que, durant el 9 de novembre del 2014, la Generalitat de Catalunya va ser objecte del «pitjor ciberatac de la seva història», i va elogiar la resposta que es va donar en aquell moment.

Sobre la possibilitat que es repeteixi una situació similar, el secretari general de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, va destacar que durant la primera quinzena de setembre hi va haver el 200% més de ciberatacs contra dominis de la Generalitat que en el mateix període del 2016, si bé la majoria eren de «baixa intensitat».

El secretari general també va subratllar que havien augmentat el 16% els «ciberincidents», és a dir, els atacs que han requerit la intervenció d'un analista humà. En aquest sentit, Puigdemont va recalcar que perpetrar atacs contra la seguretat informàtica en àmbits governamentals «és un delicte greu».



Ataquen el web on signen a favor del sí professors i investigadors D'altra banda, el web que acollia un manifest signat per més d'un miler de professors universitaris i investigadors a favor del sí al referèndum de la independència va ser víctima d'un atac que va obligar els seus impulsors a suspendre-la temporalment. En concret, va rebre un «atac massiu de registres falsos» que va obligar a deixar d'acceptar noves adhesions durant unes hores.