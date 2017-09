El Suprem admet a tràmit el recurs contra l'ordre d'Hisenda per intervenir les finances

El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dimarts que el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs que va presentar aquest dilluns la Generalitat de Catalunya contra l'ordre del ministeri d'Hisenda que suposaria la intervenció de les finances del Govern. Així, el Govern dona l'ordre per suspesa perquè "la jurisprudència en aquest sentit és clara", tal com ha explicat el vicepresident en roda de premsa posterior al consell executiu.

L'executiu català havia sol·licitat mesures cautelars contra aquesta decisió del govern espanyol pel greuge que podria representar per als ciutadans de Catalunya aquesta ordre acordada en el consell de ministres del divendres passat. Fonts del suprem han remarcat que la Generalitat no va demanar mesures cautelaríssimes, que són les úniques que haguessin obligat l'alt tribunal a resoldre la qüestió en un termini de 48 hores. A partir de l'admissió a tràmit, hi ha un termini de 10 dies perquè les parts es pronunciïn.



El Suprem assegura que la intervenció dels comptes del Govern no ha quedat en suspens



Fonts del Tribunal Suprem insisteixen que la intervenció dels comptes de la Generalitat per part del Ministeri d´Hisenda no ha entrat en suspens malgrat que el Tribunal ha admès a tràmit aquest dimarts el recurs que ha presentat la Generalitat. Segons aquestes fonts, el fet que l´escrit del Govern hagi estat admès a tràmit no implica la suspensió cautelar automàtica.

Destaquen que el Tribunal ha d´obrir ara un període de deu dies –en què les mesures de Montoro seguiran en vigor- perquè les parts presentin al·legacions abans de pronunciar-se sobre aquesta qüestió. Les mateixes fonts insisteixen que el recurs de la Generalitat només incorporava una petició perquè s´adoptin mesures cautelars, i no ´cautelaríssimes´, que serien les úniques que forçarien els magistrats a adoptar una decisió en 48 hores. La versió del Suprem contradiu la del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, que dona l´ordre per suspesa.