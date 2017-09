Tres ferits de bala en un tiroteig a Paterna, per un assumpte de tràfic de drogues

El delegat del govern al País Valencià, Juan Carlos Moragues, va assegurar que el tiroteig que hi va haver ahir a Paterna es va produir després d'una disputa «aparentment entre dos clans d'ètnia gitana per una qüestió relacionada amb la droga». En declaracions a Castelló, on es va reunir amb l'alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco, per abordar el dispositiu de seguretat davant d'atemptats gihadistes, Moragues va assenyalar que en el succés van resultar ferides tres persones, dues d'elles per arma de foc, i una de les quals «està molt greu». El tiroteig va tenir lloc poc abans de les deu del matí a la plaça de Benicarló de la Coma, i segons fonts policials van ser detingudes cinc persones, tres de les quals eren els ferits, a més d'intervenir una pistola, un revòlver i ganivets, i s'investiga si es tracta d'una venjança entre clans.