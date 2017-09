Trump reclama una reforma de l'ONU, que considera poc operativa

El president dels EUA, Donald Trump, va defensar ahir la necessitat de reformes en el funcionament de l'ONU i va lloar les iniciatives començades amb aquesta finalitat pel secretari general, António Guterres. «Al llarg dels anys recents, l'ONU no ha arribat al ple potencial a causa de burocràcia i mala gestió», va dir Trump en el seu primer discurs a la seu de l'organització, durant una reunió organitzada pel seu país per discutir reformes. Trump, que en el passat havia estat molt crític amb les Nacions Unides, es va mostrar molt satisfet amb les accions que està desenvolupant Guterres, i va assegurar que, gràcies a elles, l'ONU «està canviant ràpidament».

També va dir que dóna suport plenament a la «gran visió de reforma» del diplomàtic portuguès, i es va mostrar convençut que, si s'aposta per canvis veritablement clars, l'ONU es convertirà en una força més important «en favor de la pau i l'harmonia al món». «Animem el secretari general a utilitzar plenament la seva autoritat per tallar la burocràcia, reformar sistemes antiquats i prendre decisions fermes per promoure la missió central de l'ONU», va assenyalar. El dirigent, a més, va cridar els Estats a deixar de fer les coses com sempre, a no quedar-atrapats en fórmules del passat que no funcionen. L'objectiu, va dir, ha de ser que la ciutadania recuperi la confiança en la feina de l'organització. En aquest sentit, va criticar que els augments de pressupost i personal que s'han vist a l'ONU des del 2000 no estan oferint «els resultats» que haurien hagut de mostrar. «Però sé que, amb el secretari general, això està canviant, i està canviant ràpidament», va afegir.

Trump, que des de la seva arribada a la Casa Blanca ha amenaçat amb retallades importants en l'aportació nord-americana al pressupost de l'ONU, va insistir que cap país ha d'assumir una «càrrega desproporcionada» en l'organització.