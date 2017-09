Agents de la Guàrdia Civil decomissen documentació sobre el cens a Terrassa

Agents de la Guàrdia Civil van confiscar ahir abundant documentació relacionada amb el cens del referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, durant l'escorcoll de l'oficina de l'empresa de missatgeria Unipost a Ter-rassa. Fonts de la investigació van informar a Efe que aquesta és la troballa més important en els diferents escorcolls portats a terme a diferents seus de l'empresa de missatgeria en les últimes hores. En aquest sentit, el jutge va ordenar obrir els sobres d'Unipost per comprovar si efectivament eren targetes censals per l'1-O.



Segons l'agència Efe citant fonts del ministeri de l'Interior, també es va confiscar material a la seu de l'empresa a Manresa, encara que Regió7 no va poder confirmar aquest extrem ni a través de Mossos d'Esquadra, ni de l'empresa ni del Govern.



A diferència del material intervingut en altres escorcolls, en aquest cas es tracta de material directament relacionat amb el cens del referèndum i no simplement propaganda. L'operació policial va incloure la presència de sis furgonetes de la Guàrdia Civil, i una patrulla dels Mossos d'Esquadra i una de la Policia Local de Terrassa també es van desplaçar a la zona on es va produir l'escorcoll, que es va iniciar al voltant de les nou del matí. Fins al lloc dels fets hi va anar el vicedegà del Col·legi d'Advocats de Terrassa, Jaume Sales, que va parlar amb treballadors de l'empresa a l'interior de la nau i el van informar que s'estava esperant l'arribada del secretari judicial.



«Sembla que els agents han entrat sense ordre judicial i estan mirant els sobres de correspondència a contrallum per veure què hi ha al seu interior, però creiem que s'estan cometent irregularitats flagrants», va opinar Sales.



L'operatiu policial va concentrar un centenar de persones que van protestar contra aquest escorcoll, entre les quals hi havia el segon tinent d'alcalde de Terrassa, Miquel Sàmper (PDeCAT), i el diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya Marc Sanglas.



La Guàrdia Civil ja ha intervingut 1,5 milions d'unitats de material promocional del referèndum entre cartells, díptics i fullets sobre la consulta, però la d'ahir va ser la primera vegada que es va confiscar documentació relacionada amb el cens electoral.



Mig centenar de persones van bloquejar el pas de la comitiva judicial que havia de donar validesa a l'escorcoll que estava fent la Guàrdia Civil, i que va arribar a la seu d'Unipost a Terrassa a dos quarts de cinc. En aquest local el cos policial va estar pendent de requisar material relacionat amb el referèndum de l'1 d'octubre. Aquest material serien citacions per a les meses electorals.



La Guàrdia Civil va arribar a l'empresa cap a les sis del matí i va estar tot el dia esperant l'arribada de la comitiva judicial. Finalment la comitiva judicial encapçalada pel secretari va arribar a dos quarts de cinc de la tarda, però no va poder accedir a l'interior de l'empresa Unipost de Terrassa perquè es va trobar amb aquest grup de persones assegudes que li ho impedeix. Unes hores després, els representants judicials hi van poder accedir. Abans, però hi va haver tensió al carrer ja que desenes de manifestants intentaven impedir l'entrada de la comitiva. El secretari va entrar a l'empresa, tapat amb passamuntanyes, després que els Mossos desallotgessin una trentena de joves.

Més pàgines sota sospita



Per altra banda, el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va ordenar a les operadores de telecomunicacions inhabilitar l'accés des d'Espanya a 22 nous dominis web utilitzats per divulgar el referèndum de l'1 d'octubre, segons fonts jurídiques consultades per Efe. En un acte dictat el 15 de setembre passat, el jutjat ja va ordenar bloquejar l'accés des d'Espa-nya a deu dominis, entre ells el web oficial del referèndum ( referendum.cat) i d'altres habilitats per la Generalitat per substituir-lo, com ref1oct.cat o ref1oct.eu. Aquell mateix acte avançava que la mesura seria extensiva «a qualsevol altre domini específic web que es pogués utilitzar en iguals termes o que redireccionés als esmentats dominis», així com a totes aquelles webs proxy que servissin únicament com a intermediàries.