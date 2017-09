La delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, transmet un missatge de tranquil·litat per a les persones que confien que el dia 1 d'octubre es podrà votar a favor i en contra de la independència del país: «A la Catalunya Central tenim una situació de normalitat, a hores d'ara». Vilagrà veu que la votació es podrà fer i que hi haurà les garanties suficients.

La delegada del Govern també ha assegurat que té la garantia de poder obrir col·legis electorals a totes les poblacions de la Catalu-nya Central. A la majoria, han estat els mateixos ajuntaments els que han posat els locals habituals de votació a disposició del moviment pro referèndum, i en els casos de municipis que no hi han estat d'acord Vilagrà assegura que té alternatives en altres locals per poder instal·lar les seus dels col·legis electorals. Tot i que ahir no podia avançar la llista de locals de votació, Vilagrà assegura que s'ha de poder saber en els propers dies i que la farà pública la Generalitat. Vilagrà conclou que «a la Catalunya Central es votarà amb garanties a tot arreu».

La delegada del Govern també esperava anit que en les properes hores o dies els ciutadans de la Catalunya Central que han estat convocats per formar part de les meses electorals rebin la corresponent citació, encara que la Guàrdia Civil hagi intervigut a Terrassa el que sembla que hauria de ser aquesta correspondència.

Desafiant els problemes actuals, Vilagrà ha afirmat que «si en els propers dies apareixen problemes, els anirem solucionant» per tal de garantir el referèndum.