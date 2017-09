Centenars de manifestants tallen la Gran Via i la Via Laietana

Centenars de persones tallen a hores d'ara la Gran Via de les Corts Catalanes, a l'alçada de la Rambla Catalunya de Barcelona, davant la seu del departament d'Economia de la Generalitat, per mostrar el seu rebuig a l'entrada que diversos agents de la Guàrdia Civil han realitzat a diferents departaments de la Generalitat, aquest matí de dimecres.



Entre els manifestants hi ha diverses cares conegudes com ara el diputat al Congrés per ERC Joan Tardà i el diputat de JxSí al Parlament Lluís Llach i el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart.



Al llarg de les primeres hores d'aquest matí els protestants s'han anat congregant davant la seu d'Economia tot proferint diversos crits en contra de l'acció del govern central i de l'actuació de la Guàrdia Civil i de la justícia espanyola.





Manifestació a Via Laietana

Els treballadors tallen la Via Laietana en defensa de les institucions catalanes @ccoocatalunya pic.twitter.com/udPbhMl18P — Nueve #antifeixista (@NouNueve) 20 de setembre de 2017

Ara mateix a Via Laietana pic.twitter.com/fkYJsuna8a — Laia (@baiasca) 20 de setembre de 2017

Paral·lelament, una altra manifestació recorre la Via Laietana de Barcelona, lloc on hi ha instal·lada la conselleria d'Exteriors del Govern de la Generalitat. La marxa ha comportat queen tots dos sentits de la marxa.A la manifestació s'hi ha afegit una representació del sindicat Comissions Obreres, que també han volgut mostrar el seu rebuig a les detencions.