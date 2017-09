La Fiscalia es querella contra Guiteras per exigir a la Policia Local retornar cartells requisats

La Fiscalia General de l'Estat ha presentat una querella criminal per desobediència, amenaces i coaccions contra l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC), per un decret en què va ordenar a la Policia Local del municipi que restituís «de forma immediata» material de propaganda de l'1-O que el cos havia requisat.



En el decret, Guiteras va advertir el cos policial, que ha exercit de policia judicial, que si «en el termini de 24 hores» l'ordre no havia estat complerta, «prendrà les mesures escaients d'acord amb la legalitat vigent», després de considerar que la retirada de cartells representa una «obstaculització de les llibertats públiques, insubordinació cap a l'autoritat de l'alcalde i desobediència a les instruccions legítimes donades per aquest». El mateix text acorda «notificar personalment aquest decret a tots i cadascun dels membres de la Policia Local de Moià per al seu coneixement i efectes».



Guiteras va donar a conèixer públicament el contingut del decret d'alcaldia en una piulada al seu Twitter en què anunciava: «Signada carta a fiscalia i decret on demano restituir cartells retirats per la policia. Estan al servei de la ciutadania, no de la fiscalia». El batlle va rebre nombroses mostres de suport a la xarxa social.



En aquest context, la Fiscalia va presentar ahir mateix una querella criminal contra l'alcalde, ja que el ministeri públic entén que Guiteras, alhora president del Consell Comarcal del Moianès i vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, pretén fer enrere la decisió del jutge sobre el referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional.



En paral·lel, l'Advocacia de l'Estat ha presentat un recurs al jutjat d'instrucció administratiu contra el decret de l'alcalde de Moià i ha demanat com a mesura cautelaríssima la supressió d'aquest decret de forma immediata.



Al vespre, en declaracions al 3/24, Guiteras va lamentar que l'estat situï la Policia Local «entre l'espasa i la paret perquè els dóna una instrucció que no és certa». Guiteras va citar la Coordinadora Nacional de Policías Judiciales, que denega la possibilitat que les policies locals actuïn de policies judicials, i segons la qual el principal responsable de la Policia Local és l'alcalde, va dir. Guiteras va assegurar, doncs, haver actuat, amb el seu decret, «segons la legalitat espanyola». L'alcalde va explicar que els cartells requisats són ara a la comissaria local i va afirmar que la Policia Local va ser empesa per la Fiscalia a actuar com no té potestat de fer-ho (com a policia judicial) i que, per tant, si els propietaris dels cartells els reclamen els els han de poder retornar. Durant l'entrevista, Guiteras va dir que desconeixia oficialment haver estat objecte d'una querella per part de la Fiscalia, però va afirmar que, en qualsevol cas, «tampoc m'estranyaria per les patinades jurídiques» de l'Estat.