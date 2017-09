L'alcalde de Solsona declararà a la fiscalia general de Barcelona

La condició de Diputat al Parlament de Catalunya retarda la citació de l'alcalde de Solsona, el republicà David Rodríguez. El mateix batlle va explicar ahir a aquest diari que el seu advocat havia presentat un escrit a la fiscalia de Lleida per informar-los d'aquesta citació errònia a Cervera. La seva petició, sempre segons la seva pròpia explicació, va ser atesa sense cap problema. Ara està en espera de rebre una nova citació, aquest cop a Barcelona, però, de moment, ahir no la tenia.



Rodríguez explicava ahir que el fet d'haver d'acudir davant de la justícia «no és un motiu de joia, però sabíem que aquestes coses podien passar». Per a l'alcalde i diputat, el govern de l'Estat i la Justícia «s'extralimiten».



Rodríguez està convençut que el dia 1 d'octubre es podrà votar. Tot i les diferents accions que està duent a terme l'estat a través de l'estament judicial i de la Guàrdia Civil, manté que «salvarem tots els esculls que ens puguin anar posant», i va assegurar que els que volen aturar aquest procés «no ho tenen fàcil», perquè per fer un referèndum «tampoc no fa falta tan material».



Rodríguez també manté que les garanties per poder votar «hi han de ser» i, si no hi fossin «quedaria clar qui ho impedit». L'alcalde i diputat va recordar que el procés que viu Catalunya té la vigilància i el control d'una missió internacional, i que serà aquesta la que doni un aval definitiu al procés de votació que es proposa fer el Govern català amb el suport dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP.



Va advertir que tants esforços que està fent l'estat per evitar la votació «deuen voler dir que això que al principi no els importava bé que els deu importar ara. El referèndum tindrà conseqüències».