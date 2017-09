Les entitats sobiranistes criden a la mobilització serena davant la «declaració de guerra» de l'Estat

Les entitats sobiranistes i socials de Catalunya han cridat a la mobilització serena de la ciutadania davant l'actitud de l'Estat i la seva estratègia judicial per impedir l'1 d'octubre. "No tinguem por, nosaltres no volíem cap guerra. Ells ens han declarat la guerra. La nostra resposta ha de ser fer una abraçada a la pau, a la llibertat i a la democràcia", ha dit el president de l'ANC, Jordi Sànchez, en un acte a la plaça Sant Jaume. També des d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha denunciat el que ha definit com una "suspensió de l'autonomia" de Catalunya, però ha avisat: "No va poder amb nosaltres el franquisme, no podrà amb nosaltres un estat demofòbic". Les entitat han demanat a la ciutadania que surti al carrer aquest vespre a Gran Via amb Rambla Catalunya, però també el proper diumenge a les 11 hores davant de tots els ajuntaments catalans.