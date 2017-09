L'huracà Maria es dirgeix a Puerto Rico després de fer estralls al Carib

L'huracà Maria es dirigeix cap a Puerto Rico i les illes Verges, després de causar greus danys en les infraestructures de Guadalupe, Martinica i Dominica, a les Petites Antilles. Allà és on van viure les pitjors conseqüències pel pas, la matinada de dimarts, del Maria, que amb categoria 5 travessa ara el Carib en direcció cap a Puerto Rico i les illes Verges, on podria tocar Saint Croix (illes Verges nord-americanes) avui. Mitjans locals de l'àrea del Carib assenyalaven que els fortíssims vents i les pluges torrencials havien ocasionat inundacions, danys en els sistemes de subministrament d'energia i, en general, estralls en les infraestructures. El primer ministre de Dominica, Rooselvelt Skerrit, va assegurar que s'ha perdut tot i que la devastació és generalitzada. No va oferir dades més concretes perquè, va indicar, caldrà esperar a tenir una idea més precisa dels efectes del Maria en aquest petit territori.

Pel que fa a Martinica, mitjans de la zona indiquen que, després del pas de l'huracà per aquest territori francès, està previst que comencin les tasques de reconeixement en les pròximes hores.