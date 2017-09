Rajoy reclama al Govern que renunciï a l'1-O: «és una quimera impossible»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reclamat aquest dimecres al Govern que renuncio a l´1-O per "evitar mals majors" i ha apuntat que després de les últimes operacions contra l´organització del referèndum, la convocatòria ja és "una quimera impossible". En una declaració institucional a La Moncloa on no ha acceptat preguntes, Rajoy ha assegurat que els membres del Govern saben que el referèndum "ja no es pot celebrar" i ha assenyalat que mantenir la voluntat de celebrar-lo tan sols serviria per "aprofundir la fractura de la societat catalana". En aquest marc ha advertit que jutges, fiscals i policia seguiran actuant per garantir "l´estat de dret" a Catalunya, i ha assegurat que el projecte independentista "no té cap futur".

Rajoy ha comparegut al final d´una jornada marcada per les detencions de suposats responsables de l´organització del referèndum. Ha llançat un missatge directe a la Generalitat perquè "cessi les seves actuacions il·legals" i "abandonin els seus propòsits". "Si els importa la tranquil·litat dels catalans renunciïn l´escalada de radicalitat i desobediència, perquè això no beneficia ningú", ha dit.

En aquest sentit ha insistit que cal que els líders independentistes "no segueixin endavant" i "tornin a la llei i a la democràcia". "Permetin que la gent pugui passar pàgina, no creïn més problemes i deixin que els catalans puguin fer la seva vida sense por". Ha "garantit" que ell mantindrà la "determinació de fer complir la llei" amb una actuació "guiada en tot moment per la prudència i la responsabilitat", per "evitar" que el projecte independentista faci "patir el conjunt dels ciutadans".

Segons Rajoy, l´operació policial d´aquest dimecres demostra que Espanya "és un estat democràtic i de dret" i que té "els mecanismes i instruments necessaris per impedir que els que pretenen infringir normes de democràcia puguin fer-ho", així com per "exigir responsabilitats els que posen en risc convivència". "Les lleis no són imposició arbitrària per a un instruments a la gent, sinó que son l´instrument per garantir llibertat i dirimir discrepàncies", ha dit.

El vot, una eina de "molts règims no democràtics"

Rajoy també ha volgut contrarestar el missatge dels partidaris del dret a decidir assegurant que malgrat que el vot "constitueix la imatge més expressiva i clara de la democràcia" tambçe és una eina utilitzada per "molts règims no democràtics". "Votar només és sinònim de la democràcia quan es fa amb la llei i amb el respecte dels drets de tots", ha dit, i "no es pot votar per incomplir la llei" i per "imposar un projecte excloent".

Per aquest motiu, segons Rajoy, "el que està en joc no és una demanda política" sinó "el fonament de la democràcia", i per aquest motiu també –ha afegit- "cada acció tindrà resposta ferma, proporcionada i rigorosa". "El govern vetllarà perquè cap ciutadà de Catalunya pateixi per aquesta deriva de radicalitat a la feina, a les seves empreses i a les seves vides", ha dit, perquè "la llei els protegeix i l´Estat respondrà al ritme que marqui ordenament jurídic".

També ha expressat el seu suport a les forces i cossos de seguretat de l´Estat i als jutges, i ha agraït la "unitat" de les forces constitucionalistes, que "és imprescindible i el millor suport que podem brindar als alcaldes, funcionaris i policies que estan essent insultats, amenaçats i assetjats". "Quan els coaccionen a ells es coacciona el conjunt dels ciutadans", ha dit.

A més, ha llançat un missatge a Podem, a qui sense citar ha assegurat que "aprofita el desafiament independentista per gener inestabilitat als carrers i debilitar les institucions". Segons Rajoy, seran ells qui "hauran de respondre davant els espanyols de la seva deslleialtat".