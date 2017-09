El TSJC rebutja la recusació de Puigdemont contra els jutges que l'investiguen

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va decidir no admetre a tràmit l'incident de recusació promogut pel President Carles Puigdemont contra els jutges que van acordar investigar-lo per l'1-O, en entendre que només buscava «dilatar injustificadament» la tramitació de la querella. En un acte donat a conèixer ahir al migdia, el TSJC assegura que aquesta recusació era un «barroer intent de burlar el dret al tribunal natural predeterminat per la llei per emprendre la investigació» i d'evitar així «que pugui donar-se la resposta urgent que demanda en la seva querella el ministeri Fiscal». La representació legal de Puigdemont, i del conseller de Presidència, Jordi Turull, van presentar el 15 de setembre un escrit davant el TJSC en el qual sol·licitaven la recusació dels tres magistrats del TSJC que van acordar investigar-lo pel referèndum de l'1-O i també de la jutgessa encarregada d'instruir el cas.

En aquest escrit argumentaven que els quatre magistrats, entre ells el president de l'alt tribunal català Jesús María Barrientos, no eren imparcials i que la querella de la Fiscalia contra el Govern obeïa a un «conflicte de naturalesa política».

En l'acte difós ahir, la sala civil i penal del TSJC censura aquesta «tosca instrumentalització» per part dels querellats i afegeix que «per la seva absoluta falta de fonament integra un veritable suposat abús de dret i de frau processal tributari de la inadmissió a tràmit». El TSJC argumenta que la inclusió en la petició de recusació de la magistrada instructora de la causa contra els membres del Govern - Mercedes Armas- «és clarament indiciari que, a més d'intentar impedir la formació de l'òrgan judicial predeterminat apel·lant a raons institucionals alienes completament al sentit de la causa (...), el directe propòsit dels querellats no és un altre que dilatar injustificadament la tramitació de la querella i el de procurar impedir l'efecte executiu immediat de l'acte d'admissió».

En aquesta línia, l'alt tribunal afegeix que Puigdemont i Turull busquen la «remoció» de la sala civil i penal del TSJC «en la seva integritat», de forma «que no pugui exercir les competències que la llei li atribueix a ella en exclusiva ni tan sols mitjançant la substitució de tots els seus integrants pels magistrats d'altres sales del Tribunal Superior de Justícia».