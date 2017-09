La Guàrdia Civil assegura que hi ha avenços en el cas de Diana Quer

El delegat del govern a Galícia, Santiago Villanueva, va assegurar que «no s'ha donat per tancades» les indagacions per determinar el parador de la jove Diana Quer, sinó que «es treballa de forma intensa» i hi ha determinades línies d'investigació que estan bastant «avançades». En declaracions als mitjans de comunicació, Villanueva va assegurar que «els serveis centrals i autonòmics» de la Guàrdia Civil continuen treballant en diferents línies d'investigació, encara que no «es publiquin notícies» relacionades amb aquest treball. Va afirmar que «hauria estat desitjable tenir resolt» aquest cas, però «es treballa» en «diferents línies d'investigació, algunes d'elles avançades». A més, va assegurar que «no s'escatimen mitjans» i els investigadors continuen «analitzant documentació» i altres pistes, el que ha permès abandonar o deixar «en un segon pla» algunes línies.