Junqueras manté el referèndum, però admet que es farà d'una altra manera

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dijous que "no hi ha moció de censura més gran que la democràcia i el referèndum", l'instrument més "eficaç" segons el seu parer per fer fora el PP del Govern, cosa "desitjada pels espanyols honrats i honestos" que mereixen una "esperança". El vicepresident català ha dit que el Govern ha de "complir el mandat" que li ha donat la ciutadania i per tant ha de "treballar per fer possible l'1-O en les millors condicions possibles", malgrat les "enormes dificultats" que planteja l'Estat.

"No ens trauran l'alegria de fer el millor per al país", ha assegurat Junqueras amb la veu entretallada en declaracions a TV3, on ha defensat que "si hi ha alguna opció de canvi" a l'Estat, aquesta passa per la votació de l'1 d'octubre.

"Ens deien que eren impossibles moltes altres coses i les hem fet possibles", ha dit el també conseller d'Economia, que s'ha mostrat segur que "la gent estarà al costat de les institucions com ho va estar ahir", en referència a la mobilització ciutadana en contra de les operacions de la Guàrdia Civil.

Junqueras ha reconegut que "és evident" que l'Estat ha "alterat les condicions del joc" i ha assegurat que s'ha demostrat que "només el poble pot salvar el poble". Ha afegit tenir "la tranquil·litat d'esperit" de fer "el que toca de la millor manera possible".

El vicepresident ha cridat a "tots els ciutadans" a mobilitzar-se per "preservar drets bàsics, civils, polítics i socials" i ha demanat que ningú els "equipari amb aquells", en referència a l'Executiu central, que "abusen de la força i intenten impedir que treballem al servei de la gent".

Junqueras ha lamentat la detenció de 14 organitzadors del referèndum de l'1-O i especialment de les cinc que formen part del Departament d'Economia que ell lidera doncs, segons ha dit, són persones "treballadores i eficaces que han fet coses molt importants al servei d'aquest país".

"Han intentat fer el bé i posar el futur dels ciutadans a les seves mans", ha reiterat Junqueras en referència als detinguts, a qui ha definit com a "persones honrades i treballadores, com els fets demostren".

El vicepresident ha demanat a la ciutadania que valori "qui són els honrats i qui els corruptes, que no té cap cas de corrupció i qui un partit sencer investigat", i ha afirmat que "la clau és que la gent mantingui l'esperança i l'alegria d'exercir la democràcia".