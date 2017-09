Mèxic rescata les víctimes del terratrèmol, que deixa 225 morts

Les tasques de rescat continuen sense descans per trobar gent amb vida sota la runa de les desenes d'edificis ensorrats pel fort ter-ratrèmol de dimarts a Mèxic, en una tragèdia que ja ha causat 225 morts.

El país es va despertar ahir de dol nacional però amb un fort ànim per buscar supervivents, enterrar els morts i començar aviat les tasques de reconstrucció després de patir un cop inesperat el mateix dia que es commemoraven 32 anys del catastròfic terratrèmol del 1985.

Milers d'efectius i voluntaris s'afanyen per rescatar les persones sepultades pels ensorraments dels edificis que van caure aquest dimarts per la forta sacsejada del terratrèmol de 7,1 en l'escala de Richter amb epicentre a Morelos, a 120 quilòmetres de la Ciutat de Mèxic.

A la capital del país, amb almenys 94 morts i 1.800 ferits de diversa consideració, hi ha 39 edificis destruïts i es desconeix realment el nombre de persones vives o mortes sota la runa, va reconèixer el cap de Govern de la Ciutat de Mèxic, Miguel Ángel Mancera.

A més, hi ha 30 immobles més amb greus danys, 209 escoles amb afectacions i almenys 500 que s'han de revisar, després del potent moviment tel·lúric, que va esdevenir el mateix dia, però 32 anys després, del tràgic sisme del 1985, en què van morir 20.000 persones, segons xifres oficials. Les tasques de remoguda de runes es van prolongar durant tota la nit. Per mitjà de generadors elèctrics, les forces de seguretat i els equip de rescat van treballar mà a mà, i amb pics i pales, a la recerca de persones en els edificis caiguts.

Un silenci espès s'imposa cada vegada que algú escolta un so o quan un gos expert en rescats fa un gest, senyal que hi pot haver algú sepultat. «Una noia que es diu Frida va parlar per WhatsApp amb la seva mare ahir a la nit i li va dir on era perquè la poguessin situar» sota la runa, va assegurar ahir a Efe la voluntària María Elena Villaseñor des del col·legi Enrique Rébsamen. Aquesta escola del sud de la capital és un dels focus de dolor de la tragèdia, ja que fins ara ja s'han comptat 32 alumnes i cinc adults morts, i es tem que la xifra augmenti.

Fins ahir al vespre s'havia aconseguit rescatar 14 persones amb vida i s'estima que encara en queda una vintena sota runes, d'acord amb càlculs oficials.

L'última actualització oficial del nombre de morts en comptabilitza 94 a la capital i 71 a Morelos, 43 a Pobla, 12 a l'Estat de Mèxic, 4 a Guerrero i 1 a Oaxaca, és a dir, un total de 225.

L'esforç es concentrava a la capital, ja que en els altres estats hi ha més avenços en les tasques de rescat, beneficiats perquè els edificis caiguts eren de menor altura, i perquè albergaven menys persones. Segons va constatar Efe, al cèntric estat de Puebla les tasques de rescat van acabar, gairebé íntegrament, cap a la mitjanit. Oficialment, no hi ha informes de persones desaparegudes sota les runes, tot i que el sisme va deixar relats esgarrifosos, com les onze persones, entre elles quatre menors, que van morir en ensorrar-se l'església on estaven batejant un nen.

Ahir Puebla va començar a fer l'avaluació de danys. El tremolor va afectar el centre històric de la seva ciutat capital, on hi ha 46 edificis amb danys considerables. El municipi d'Atlixco i la regió de la mixteca poblana també es van veure severament afectades.

A Morelos, epicentre del sisme, també es va concloure l'etapa de rescat, segons va confirmar ahir el governador, Graco Ramírez, que va decretar cinc dies de dol i va informar que hi ha 15 ferits «molt greus en hospitals».

Enmig del drama, milers de persones van sortir als carrers a prestar ajuda amb altruisme, tant comprant i col·laborant en el repartiment de queviures i beguda per als damnificats i els equips de rescat com formant cadenes humanes per treure runa o traslladar medicines.