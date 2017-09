Milers de persones es concentren davant del TSJC per demanar la llibertat dels detinguts per l'1-O

Milers de persones s'han concentrat a partir de les dotze del migdia al Passeig de Lluís Companys de Barcelona, davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per demanar la llibertat de tots els detinguts aquest dimecres en l'operatiu de la Guàrdia Civil contra el referèndum de l'1-O. La mobilització ha estat convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. Els Mossos d'Esquadra han posat tanques davant del TSJC per evitar que s'hi acostin els manifestants, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, en els moments de més afluència. Els manifestants han arribat carregats amb senyeres, estelades i també urnes i paperetes. Un grup de joves s'ha atrevit fins i tot a fer un pilar des d'on han desplegat una estelada.

Els manifestants han començat a arribar aquest dijous al matí davant el Palau de Justícia de Barcelona, al passeig Lluís Companys, una hora abans de la mobilització convocada per les entitats a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per reclamar la llibertat de tots els càrrecs detinguts aquest dimecres en l'operatiu contra l'1-0. Les estelades s'han començat a veure al mateix temps que els agents dels Mossos d'Esquadra han començat a delimitar la zona de la protesta. Entre els manifestants, de diferents orígens i edats, regna la indignació per l'actuació del govern espanyol, i anhel de llibertat. Asseguren que no marxaran fins que es deixin en llibertat els càrrecs i treballadors de la Generalitat detinguts aquest dimecres.

Precisament, un dels crits més escoltats ha estat ''llibertat, detinguts'', acompanyat dels ja clàssics ''independència'', ''fora, fora, fora, la bandera espanyola'' i altres càntics a favor del referèndum. Els manifestants també s'han acostat fins al davant del TSJC amb cartells a favor del vot i de la independència i contra l'estat espanyol i el president Rajoy així com també muntatges amb la imatge de Franco.